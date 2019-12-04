Артисты балета пострадали в ДТП в Подмосковье

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-04T12:52:53+03:00

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В ночь на среду, 4 декабря, в Московской области недалеко от гостиницы «Матвеевское» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На минском шоссе автобус столкнулся с грузовиком. В этот момент в общественном транспорте находились артисты русского шоу «Национальный балет "Кострома"», которые возвращались с гастролей из белорусского Гродно.

О подробностях происшествия рассказала пиар-менеджер организации Мария Вешкина. Она отметила, что всего в автобусе находилось восемь артистов. К счастью, никто из них не получил серьезных травм.

«Мы возвращались с гастролей, и произошло ДТП на Минском шоссе. Все в порядке. В ближайшее время приедем в Кострому», - цитирует Вешкину сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что кроме артистов балета в пассажирском автобусе были и другие люди. Всего в нем ехали два водителя и 46 пассажиров. Артистов балета разместили в гостинице «Матвеевское», позже их отравят резервным автобусом домой.

Причины и обстоятельства аварии выясняются, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU