Около 40 горок и тюбинговых трасс откроется зимой в московских парках

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-04T13:37:32+03:00

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Зимой в столичных парках откроются 39 снежных горок и тюбинговых трасс. Честь из них будут бесплатными, а на других будет работать аренда спортивного инвентаря.

«Часть горок оборудуют на природных склонах после появления устойчивого снежного покрова. Другие соберут из деревянных и металлических конструкций. Кроме того, в парке 50-летия Октября и на озелененной территории между Шипиловским проездом и Каширским шоссе появятся два всепогодных спуска с особым покрытием», — цитирует сообщение пресс-службы «Мосгорпарка» РИАМО.

Горки появятся как в крупных парках города, так и в небольших зеленых зонах в отдаленных районах. Покататься на санках, «ватрушках», ледянках и снегокатах можно будет в Сокольниках, в Измайловском и Таганском парках, а также на территории музеев-заповедников «Царицино» и «Коломенское».

Бесплатные горки появятся в 18 парках. В частности, в Воронцовском, Лианозовском, Гончаровском парках, у Борисовских и Ангарских прудов, а также в парке Победы на Поклонной горе и в саду имени Баумана, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU