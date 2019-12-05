В Москве задержали банду, торговавшую поддельными полисами КАСКО

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-05T12:19:24+03:00

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В Москве полиция задержала членов банды, которые торговали поддельными полисами КАСКО на территории столицы и области. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что группировка имела несколько подразделений, и все роли преступники тщательно распределили. Для более слаженной работы, банда использовала специальные компьютерные программы.

Стражам порядка удалось выяснить, что фигуранты дела действовали от имени одной из столичных компаний и пользовались ее базой данных. Злоумышленники звонили автомобилистам и продавали им поддельные страховые свидетельства под видом подлинных.

«Потерпевшими признаны 102 жителя Московского региона. Материальный ущерб превышает пять миллионов рублей», - цитирует сообщение ведомства сайт телеканала «Звезда».

С апреля 2018 года по август 2019 года полиция задержала девять участников и двоих предполагаемых организаторов банды. В ходе обыска у задержанных были изъяты поддельные бланки страховых компаний, гаджеты и банковские карты.

В отношении банды возбуждено уголовное дело. Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU