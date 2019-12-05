2019-12-05T14:30:34+03:00
Происшествия

В подмосковной аварии погибли два человека

Еще двое получили ранения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врачи оказали помощь пострадавшимВрачи оказали помощь пострадавшимФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Московской области во время аварии погибли два человека. Происшествие случилось утром в четверг, 5 декабря на 30-м километре Дмитровского шоссе. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Подмосковью.

Как отметили в ведомстве, легковой автомобиль с пассажирами на полной скорости врезался в отбойник. В результате, два человека от полученных травм скончались на месте. Еще двое получили ранения разной степени тяжести.

«Водитель автомобиля Lada Granta врезался в отбойник. В результате ДТП два человека погибли и двое получили травмы», - цитирует сообщение главка интернет издание «Подмосковье сегодня».

Причины аварии не сообщаются. На место аварии прибыли сотрудники спецслужб. Врачи оказали первую помощь пострадавшим.

По факту случившегося полиция проводит проверку, стражам порядка предстоит установить обстоятельства ДТП, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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