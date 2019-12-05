Мальчик по имени Король Лев родился в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-05T14:54:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье в семье с фамилией Король новорожденному мальчику дали имя Лев. Мама ребенка рассказала, что такое имя малышу решил дать его отец Дмитрий. По словам женщины, на выбор супруга повлияла его любовь к известному мультфильму.

Лев Король, или Король Лев, родился 14 ноября в Наро-Фоминске, в одном из местных перинатальных центров, передает телеканал «360».

Добавим, что в Подмосковье родители нередко выбирают для своих детей оригинальные имена. Как рассказала министр образования региона Ольга Забралова, в прошлом году в регионе были зарегистрированы такие имена как Авдотья, Николь, Клавдия, Февронья, Луна, Лаврентий, Марсель, Лео, Тарас и даже Добромир.

Однако стоит добавить, что большая часть новоиспеченных родителей все же выбирает для своих детей более привычные имена. Так, самыми распространенными именами по итогам 2018 года стали София и Артем. Кроме того, мальчиков часто называют Михаилами, Арександрами, Дмитриями, а девочек Мариями, Аннами и Викториями.

ИСТОЧНИК KP.RU