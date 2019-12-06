С 9 декабря проезд на МЦД станет платным

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-06T12:09:00+03:00

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Проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) станет платным с понедельника, 9 декабря. В настоящее время на станциях запускается полномасштабное финальное тестирование новых маршрутов. В том числе проверку пройдут и системы оплаты.

С пятницы, 6 декабря, попасть на станции МЦД можно только по социальным картам, картам «Тройка» и «Тройка-Стрелка», однако до 9 декабря за проход деньги с них списываться не будут, передает сайт телеканала «Звезда».

Специалистам предстоит перенастроить турникеты на остановках в границах МЦД и в зоне «Дальняя». Также планируется обновить валидаторы. Во время тестов работники будет следить, читаются ли проездные документы и верно ли с них списываются средства.

Позже все турникеты и валидаторы протестируют еще раз, чтобы убедиться в стабильности их работы, передает телеканал «360».

Напомним, движение по направлениям МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» было запущено в конце ноября. Первые две недели работы поезда на диаметрах перевозят пассажиров бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU