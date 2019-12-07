Погода в Москве на 7 декабря 2019 года: снег с дождем и гололедица

СЕГОДНЯ 07:08 2019-12-07T07:08:59+03:00

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 7 декабря 2019 года

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Погода в Москве на 7 декабря 2019 года будет облачной, ветреной и временами пасмурной. Температура воздуха днем остановится в пределах 0..2 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -2.

Местами по области возможны небольшие осадки в виде снега с дождем, а также гололедица. Ветер сильный - потоки юго-западного направления развивают скорость 6-11 метров в секунду. Временами порывы могут достигать даже 15 м/с.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, пониженное и составляет 740 миллиметров ртутного столба. Почти такая же погода ожидает москвичей в воскресенье, лишь ветер немного утихнет.

Сайт kp.ru писал, что сложившиеся сейчас погодные условия немного отличаются от климатических норм. Согласно данным синоптиков, в столице должно быть на пару градусов холоднее.

ИСТОЧНИК KP.RU