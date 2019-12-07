В Москве автомобиль врезался вестибюль станции МЦК

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-07T08:48:00+03:00

Трое пострадавших, включая водителя и пассажира автомобиля, доставлены в больницу Фото: из архива "КП"

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Легковой автомобиль Mazda на севере Москвы протаранил вестибюль станции МЦК «Окружная», сбив три человека.

- В Локомотивном проезде легковушка врезалась в вестибюль станции Окружная МЦК. Пострадали пять человек, двое из них погибли, - сказал РИА Новости представитель экстренных служб в Москве.

Уточняется, что автомобиль, выехав на тротуар, протаранил опору вестибюля. Пешеходы скончались на месте, остальные трое пострадавших, включая водителя и пассажира, госпитализированы.

Напомним, что ранее в Москве на Нижегородской улице автомобиль Volkswagen врезался в толпу людей на пешеходном переходе, один человек погиб.

Также сайт kp.ru рассказывал, что на юго-востоке Москве автомобиль каршеринговой сети "Делимобиль" влетел в остановку возле станции метро "Текстильщики". Все, стоявшие на остановке, успели отбежать.

ИСТОЧНИК KP.RU