85 % пассажиров МЦД считают, что качество поездок существенно улучшилось

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-07T14:43:12+03:00

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Почти 85% пассажиров считают, что качество поездок на Московских центральных диаметрах существенно улучшилось по сравнению с первой поездкой на МЦД. Об этом стало известно из опроса, проведенного столичным Департаментом транспорта на станциях нового наземного метро, а также путем телефонного опроса и SMS-голосования. Всего в опросе приняли участие более 10 тысяч человек.

- С запуска проекта мы ежедневно проводим опросы пассажиров МЦД прямо на станциях, узнаем их мнение о поездке и получаем предложения по улучшению проекта, - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

В первые дни опроса москвичи жаловались на загруженность поездов и несоблюдение графика. Пассажиры предлагали увеличить количество мест и пунктуальнее следовать расписанию.

- Первый вопрос совместно с РЖД мы уже решили – количество мест в сутки увеличилось более чем на 1 миллион, и согласно последним данным опроса, около 85% пассажиров отмечают существенное улучшение качества их поездки по сравнению с первой поездкой на МЦД. Главными причинами повышения комфорта поездки стали как раз увеличение составности поездов и появление дополнительных мест в вагонах, - отметили в Департаменте транспорта. - Теперь существенно улучшилось соблюдение графика движения. Выполнения расписания мы будем добиваться от перевозчика, компании ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания – Ред.) это требование четко прописано в контракте, заключенном с ЦППК Правительством Москвы и Московской области.

С 25 ноября число мест на МЦД-2 было увеличено на 670 тысяч, а со 2 декабря – еще на 357 тысяч пассажирских мест в сутки. Число вагонов в поездах «Иволга» выросло до 11, также по маршруту запустили 10-вагонные поезда «Ласточка». Благодаря этому общее количество новых мест, созданных для пассажиров на МЦД-1 и МЦД-2, составило более 1 млн в сутки.

Напомним, Московские центральные диаметры — это совместный проект Правительства Москвы, ОАО "РЖД", Минтранса России и Правительства Московской области. Запуск первых двух диаметров состоялся 21 ноября 2019 года.

В будущем через столицу протянутся пять диаметров: это 375 километров пути и 186 станций. МЦД-3 пройдет по направлению «Ленинградско-Казанский» («Зеленоград - Раменское»), МЦД-4 — по маршруту «Киевско-Горьковский» («Апрелевка - Железнодорожный»), МЦД-5 — по линии «Ярославско-Павелецкий». Предполагается, что МЦД будет обслуживать около 650 млн. человек в год.