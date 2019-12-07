Пассажиры МЦД будут ежедневно экономить на поездках по Москве до 50%

СЕГОДНЯ 18:12 2019-12-07T18:12:27+03:00

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Пассажиры МЦД смогут сэкономить на стоимости билетов за проезд до 7 млрд. рублей в год. Благодаря Московским центральным диаметрам поездки по столице и Подмосковью будут обходиться многим пассажирам в три раза дешевле. Об этом 7 декабря рассказали в Московском департаменте транспорта.

- Благодаря вводу новой тарифной системы, новых выгодных абонементов, возможности бесплатной пересадки между МЦД, метро и МЦК, пассажиры Московских центральных диаметров получат внушительную экономию средств, которые раньше тратили на проезд. Так при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75% при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка», - сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

До 9 декабря пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 могут передвигаться на новом наземном метро бесплатно. С понедельника оплатить поездки по диаметрам можно будет с помощью карты «Тройка», а так же социальными картам (тем категориям граждан, которым полагаются льготы на проезд). Пассажирам будет доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо приложить карты к турникетам на вход и выход со станций МЦД.

В эти выходные валидаторы на всех станциях начали готовить к запуску обновленной билетной системы. Створки турникетов будут попеременно закрываться для перепрограммирования. Для прохода пассажирам необходимо будет приложить любую карту – «Тройка», совмещенную карту «Тройка-Стрелка» или социальную. На станциях дежурят сотрудники – они подскажут, как правильно пройти через турникет и помогут в случае, если у пассажира не окажется с собой нужной карты.

Плата за проезд на МЦД будет зависеть от дальности поездки. Сейчас на диаметрах действуют три тарифных зоны. Проезд в «Центральной» зоне стоит столько же, сколько в метро по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» - 38 рублей. «Центральная» зона на МЦД-1 находится в границах станций Марк – Сетунь. На МЦД-2 она проходит в границах станций Волоколамская – Остафьево. Далее за пределами этих станций начинается действие зоны «Пригород». В «Пригороде» разовый билет по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» стоит 45 рублей, также пассажиры могут бесплатно пересесть на метро, МЦК и МЦД.

За пределами МЦД начинается «Дальняя» зона. Здесь цена одной поездки складывается из двух частей: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.

Напомним, Московские центральные диаметры — это совместный проект Правительства Москвы, ОАО "РЖД", Минтранса России и Правительства Московской области. Линии наземного метро, проходящие диаметрами через всю Москву, свяжут между собой разные населенные пункты в Московской области. Благодаря МЦД жители столицы и Подмосковья будут тратить гораздо меньше времени, чтобы добраться из одного города области в другой. Московские центральные диаметры сделают более комфортными поездки для 6,9 млн. москвичей и 5,5 млн. жителей Московской области. По оценкам экспертов, МЦД позволит на 10-12% снизить нагрузку на существующую транспортную инфраструктуру Москвы.