Москва и Подмосковье планируют создать единую транспортную карту

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-09T10:48:32+03:00

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Москва и Московская область приступили к разработке единой платежной транспортной системы. Об этом заявил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков. Он напомнил, что на сегодняшний день в столице и регионе действуют две разные транспортные карты «Тройка» и Стрелка».

«Мы сейчас вырабатываем совместное решение о том, чтобы появилась одна платежная система, которая позволит жителям как Москвы, так и области пользоваться одним платежным средством. Сейчас мы объединили „Стрелку“ и „Тройку“ в одну карту, но в перспективе мы хотим перейти к тому, что будет одна карта, одна платежная система», — цитирует Трескова телеканал «360».

Вице-губернатор области добавил, что совместное решение только разрабатывается, его подробности станут известны позже.

Добавим, что с понедельника, 9 декабря, проезд на Московских центральных диаметрах стал платным. Оплатить его можно, в том числе, объединенной картой «Тройка-Стрелка», передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU