Билетная система МЦД работает без сбоев

9 Дек. 17:34 2019-12-09T17:35:33+03:00

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С 9 декабря проезд по МЦД стал платным. По данным «Центральной пригородной пассажирской компании», более 2100 турникетов и валидаторов на станциях Московских центральных диаметров работают в штатном режиме.

«Обновленная билетная система функционирует корректно в условиях повышенного пассажиропотока и обеспечивает беспрепятственный проход на платформы», - отмечается в официальном сообщении ЦППК.

Причем, на станциях и вокзалах у турникетов и валидаторов находятся специально обученные сотрудники, которые подробно разъясняют пассажирам особенности использования новой тарифной системы. Помогают в случае возникновения малейших затруднений. А также поясняют, зачем необходимо проходить валидацию проездных карт на вход и выход с платформы.

Утром работоспособность системы проверили заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов и вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. Они приехали на станцию Одинцово, провалидировали карты "Тройка" и проехали до Белорусского вокзала по МЦД-1.

"Турникеты и валидаторы на станциях МЦД работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока.Наше требование – билетная система должна работать без сбоев, поэтому перевозчик досконально проверил ее работу в период бесплатного проезда по МЦД. На станциях у турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые помогут в случае возникновения малейших затруднений", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Благодаря вводу новой тарифной системы, новых выгодных абонементов, возможности бесплатной пересадки между МЦД, метро и МЦК, пассажиры Московских центральных диаметров получат внушительную экономию денег, которые раньше тратили на проезд. Так при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75% при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка».

Напомним, итоговое полномасштабное тестирование проходило в три этапа на четырех направлениях – Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском. Специалисты ЦППК проверили каждое устройство - читается ли проездной документ, верно ли списываются средства. Эксперты удостоверились в том, что система будет бесперебойно работать на каждом устройстве со всеми видами пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний.

Представители крупнейшего пригородного пассажирского железнодорожного перевозчика отметили, что тестирование велось больше недели. Дополнительная корректировка программ потребовалась для повышения стабильности работы оборудования на некоторых станциях МЦД. Перепрограммирование валидаторов и турникетов было необходимо, чтобы наладить их корректную работу с тарифной системой МЦД и обеспечить стабильное функционирование даже при ежедневно увеличивающемся пассажиропотоке.