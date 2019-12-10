Погода в Москве на 10 декабря 2019 года: плюсовая температура и сырость

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-10T07:40:01+03:00

На улицах Москвы пасмурно и сыро Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 10 декабря 2019 года

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Погода в Москве на 10 декабря 2019 года будет пасмурной. Небо затянут облака, а временами возможны небольшие осадки в виде дождя со снегом.

Температура днем плюсовая - 1..3 градуса тепла. По области местами на дорогах образуется гололедица. Ветер юго-западного направления движется со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, находится в пределах нормы - 746 миллиметров ртутного столба.

Похолодание придет в столицу к концу неделю. С каждым днем в городе будет становится на один-два градуса холодней, и к субботе столбики термометров опустятся до -5.

Сайт kp.ru писал, что в декабре россиян ожидают сильные колебания температур. Перепады могут составлять до 25 градусов. Речь идет, прежде всего, о северных регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU