Неизвестные "заминировали" 30 станций метро Москвы
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в десяти районных судах Москвы и на 30 станциях столичного метрополитена. Об этом сообщили источники в экстренных службах города.
Оперативники уже выехали на места для проверки анонимных сообщений. Подземка работает в штатном режиме, эвакуация не организовывалась. На каких ветках расположены станции, не уточняется.
"Анонимные сообщения с угрозой минирования 30 станций метрополитена Москвы поступили по электронной почте в администрацию столичной подземки", - цитирует ТАСС собеседника агентства.
Сайт kp.ru писал, что волна анонимных сообщений о "минированиях" накрыла Москву в конце ноября. С тех пор практически каждый день поступает информация об угрозе взрыва в школах, детских садах, храмах, торговых центрах, судах и других учреждениях. Ни одно из таких сообщений пока не подтвердилось.
ИСТОЧНИК KP.RU