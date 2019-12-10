2019-12-10T11:10:40+03:00
Происшествия

Неизвестные "заминировали" 30 станций метро Москвы

Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили также в десять столичных судов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Станции метро обследуют кинологи с собакамиСтанции метро обследуют кинологи с собакамиФото: Евгения ГУСЕВА
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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в десяти районных судах Москвы и на 30 станциях столичного метрополитена. Об этом сообщили источники в экстренных службах города.

Оперативники уже выехали на места для проверки анонимных сообщений. Подземка работает в штатном режиме, эвакуация не организовывалась. На каких ветках расположены станции, не уточняется.

"Анонимные сообщения с угрозой минирования 30 станций метрополитена Москвы поступили по электронной почте в администрацию столичной подземки", - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Сайт kp.ru писал, что волна анонимных сообщений о "минированиях" накрыла Москву в конце ноября. С тех пор практически каждый день поступает информация об угрозе взрыва в школах, детских садах, храмах, торговых центрах, судах и других учреждениях. Ни одно из таких сообщений пока не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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