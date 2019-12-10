Собянин подписал постановление о повышении детских пособий

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-10T15:18:42+03:00

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Сегодня, 10 декабря, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил постановление о повышении на 5,6% социальных пособий. Это решение коснулось основных выплат семьям с детьми, пособий на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплат пожилым людям, ветеранам труда и труженикам тыла.

Напомним, минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты в 2020 году составит 19,5 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января будущего года в Москве появится новая ежемесячная выплата «детям войны» - москвичам, родившимся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, ранее не получавшим социальную поддержку по федеральным и городским законам. Теперь им каждый месяц будут добавлять к пенсии по 1 584 рубля (такую же ежемесячную сумму сейчас получают и труженики тыла. - Прим.). По данным мэрии Москвы, на выплату «детям войны» могут рассчитывать более 80 тысяч горожан.

А всего повышенные сегодня социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 миллиона москвичей. Подробнее о том, у кого и насколько вырастут пособия - в ближайших номерах «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU