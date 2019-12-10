Количество безбилетников в Подмосковье снизилось в два раза

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-10T16:17:02+03:00

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Количество нарушений оплаты проезда в Московской области в 201 году снизилось более чем в половину. С таким заявлением выступили в областном Минтрансе.

«С начала этого года число нарушений оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья снизилось на 57%. В 2019 году зафиксировано 31,7 тысячи нарушений оплаты проезда на общую сумму 46 миллионов рублей. За аналогичный период 2018 года за нарушения оплаты проезда было вынесено более 70 тысяч постановлений», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что с начала 2019 года в регионе было выписано 12,5 тысяч штрафов пассажирам за безбилетный проезд. Кроме того за невыдачу билета региональная административно-пассажирская инспекция (АПИ) выписала еще 15,6 тысячи штрафов.

Кроме того в АПИ добавили, что в текущем году на 80% сократилось количество отказов в приеме безналичной оплаты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU