В Москве хулиган пять лет обстреливает церковь

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-10T18:47:37+03:00

В Москве полицейские ищут вандала, который пять лет обстреливает храм Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Москве неизвестный стрелок вот уже пять лет терроризирует храм Живоначальной Троицы в Конькове. Священнослужители не единожды обращались с заявлениями в полицию, но отыскать хулигана, который стреляет по церкви, пока не удается.

Сами работники храма считают, что работа по поиску преступника просто не ведется, хотя нарушитель живет где-то рядом. Обычно стреляют с верхних этажей соседнего многоэтажного дома.

Огонь ведется из пневматического оружия, мишенью становятся стекла в приходе и кельях, где останавливаются сановники. До сих пор не удалось отремонтировать от повреждений крышу колокольни, крест и «луковицу» под ним.

Как сообщает сайт mk.ru, в последний раз вандал «вышел на охоту» накануне, 9 декабря. Священнослужители в очередной раз написали заявление в местный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU