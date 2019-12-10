В Москве хулиган пять лет обстреливает церковь
В Москве неизвестный стрелок вот уже пять лет терроризирует храм Живоначальной Троицы в Конькове. Священнослужители не единожды обращались с заявлениями в полицию, но отыскать хулигана, который стреляет по церкви, пока не удается.
Сами работники храма считают, что работа по поиску преступника просто не ведется, хотя нарушитель живет где-то рядом. Обычно стреляют с верхних этажей соседнего многоэтажного дома.
Огонь ведется из пневматического оружия, мишенью становятся стекла в приходе и кельях, где останавливаются сановники. До сих пор не удалось отремонтировать от повреждений крышу колокольни, крест и «луковицу» под ним.
Как сообщает сайт mk.ru, в последний раз вандал «вышел на охоту» накануне, 9 декабря. Священнослужители в очередной раз написали заявление в местный отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU