В Германии задержали бывшего рекламщика московского метро

СЕГОДНЯ 19:57 2019-12-10T19:57:53+03:00

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Александр Геллер – основатель холдинга «Гема», в состав которого входило ООО «Авто селл». В 2011 году оно выиграло аукцион на размещение рекламы. В 2014 году из-за возникших у компании финансовых трудностей город расторг договор.

А в марте 2019 года Александр Геллер был объявлен в международный розыск по делу о хищении 850 млн. руб. у Московского метрополитена, которые предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метрополитеном. По версии Следственного комитета, хищения совершались с апреля по июль 2015 года. Кроме Геллера подозреваемым в преступлении оказался также гендиректор «Авто селл» Гюля Коган.

Полиция Германии задержала Александра Геллера и запросила у России документы на его экстрадицию. Геллеру грозит до 10 лет и штраф до 1 млн. рублей по статье 159 УК РФ ч.4 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Уголовное дело было возбуждено по заявлению Московского метрополитена.

По ходатайству следствия для возмещения причиненного потерпевшим ущерба суд арестовал имущество, принадлежащее компании Геллера, которое оценивается более чем в 1 млрд. рублей.