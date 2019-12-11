Погода в Москве на 11 декабря 2019 года: плюсовая температура и почти без осадков

СЕГОДНЯ 07:23 2019-12-11T07:23:25+03:00

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 11 декабря 2019 года

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Гидрометцентр России дал прогноз погоды в Москве на 11 декабря 2019 года. Согласно данным синоптиков, в среду в столицу будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха днем все еще плюсовая - 0..+2 градуса. По ночам столбики термометров опускаются до -3..-1.

Ветер северного направляется разовьет скорость 3-8 метров в секунду. По городу преимущественно без осадков. Атмосферное давление слегка повышенное - 751 миллиметр ртутного столба.

С четверга в Москве немного похолодает, а к субботе столбики термометров могут опустится до -5 градусов. Однако к самому концу недели в город вернется плюсовая температура.

Сайт kp.ru писал, что оттепели наблюдаются по всей стране, а не только в столице. Снег если и выпадает, то тает уже на следующий день. Рекордное тепло добралось даже до Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU