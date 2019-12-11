Более 50 ледяных скульптур установят на Поклонной горе

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-11T13:24:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В парке Победы на Поклонной горе пройдет фестиваль зимних скульптур «Ледовая Москва». С 28 декабря по 12 января посетители смогут увидеть здесь более 50 скульптур и ледовых композиций от 150 авторов.

В этом году ледяные произведения будут представлять собой копии знаменитых памятников архитектуры, в частности, в парке будет представлена копия Московского Кремля и храма Христа Спасителя. Также на выставке будут представлены композиции, посвященные достижениям в области науки, культуры и спорта.

«Мы хотим познакомить гостей фестиваля с самыми важными достижениями прошлого и настоящего в науке и медицине, спорте и культуре, ратном деле и искусстве, а также самыми значимыми историческими событиями нашей страны», — цитирует автора фестиваля Александра Ковтунца РИАМО.

Кроме того в рамках фестиваля посетителей ждут концерты, спектакли, цирковые шоу и даже карнавальные шествия, а также другие тематические развлечения. Площадки фестиваля будут работать ежедневно с 11:30 до 22:30, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU