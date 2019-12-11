2019-12-11T17:35:49+03:00
Происшествия

Московские суды снова получили сообщения о «минировании»

Здания проверяют экстренные службы столицы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Московские суды снова получили сообщения о «минировании»Московские суды снова получили сообщения о «минировании»Фото: Андрей МИРЕЙКО
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После новых анонимных угроз о заложенной взрывчатке проверяют семь районных судов в Москве.

«Люди эвакуированы в целях безопасности», - передает ТАСС сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

Предупреждения о «минировании» получили Коптевский, Чертановский, Головинский, Люблинский, Никулинский, Тушинский и Таганский районные суды.

Напомним, с 28 ноября суды Москвы и Санкт-Петербурга стали получать почти ежедневные сообщения о «минировании». Как писал сайт kp.ru, в начале недели, 9 декабря, «заминированными» оказались Коптевский, Головинский и Чертановский суды Москвы. За несколько дней до этого, 6 декабря, угрозы получили семь зданий районных судов столицы. За день до этого такие же сообщения пришли в восемь московских судов. После проверки зданий экстренными службами сообщения не подтверждались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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