Некрасовскую линию метро полностью запустят в первые месяцы 2020 года
Сегодня, 11 декабря, мэр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Разговор ожидаемо начался с одной из главных новостей недели – накануне скончался бывший мэр столицы Юрий Лужков. Собянин рассказал, как общался с Юрием Михайловичем еще совсем недавно.
Затем мэр напомнил о недавнем запуске Московских центральных диаметров. В частности, объяснил, когда поменяют старые поезда на МЦД. Москвичей интересовали и новые линии подземного метро. Жители юго-востока столицы спросили о запуске второго участка Некрасовской ветки.
- У нас были большие сомнения, пускать ли первую очередь Некрасовской линии, ведь опять все будет загружено, - ответил Собянин. - Но и держать первый участок было бы бессмысленно. Мы понимаем, что действующие линии (Таганско-Краснопресненская и первый участок Некрасовской. – Прим.) перегружены и надо открывать второй участок. Надеюсь, в ближайшие недели проведем технический пуск этого маршрута. Потом два-два с половиной месяца уйдет на обкатку, и поезда поедут уже с пассажирами.
Сергей Собянин отвечает на самые волнующие вопросы горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU