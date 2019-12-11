2019-12-11T20:47:30+03:00
Общество

Некрасовскую линию метро полностью запустят в первые месяцы 2020 года

Пока на втором участке будут проводить обкатку путей [видео]
Светлана ВОЛКОВА
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Жители юго-востока столицы спросили о запуске второго участка Некрасовской веткиЖители юго-востока столицы спросили о запуске второго участка Некрасовской веткиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 11 декабря, мэр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Разговор ожидаемо начался с одной из главных новостей недели – накануне скончался бывший мэр столицы Юрий Лужков. Собянин рассказал, как общался с Юрием Михайловичем еще совсем недавно.

Затем мэр напомнил о недавнем запуске Московских центральных диаметров. В частности, объяснил, когда поменяют старые поезда на МЦД. Москвичей интересовали и новые линии подземного метро. Жители юго-востока столицы спросили о запуске второго участка Некрасовской ветки.

- У нас были большие сомнения, пускать ли первую очередь Некрасовской линии, ведь опять все будет загружено, - ответил Собянин. - Но и держать первый участок было бы бессмысленно. Мы понимаем, что действующие линии (Таганско-Краснопресненская и первый участок Некрасовской. – Прим.) перегружены и надо открывать второй участок. Надеюсь, в ближайшие недели проведем технический пуск этого маршрута. Потом два-два с половиной месяца уйдет на обкатку, и поезда поедут уже с пассажирами.

Сергей Собянин отвечает на самые волнующие вопросы горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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