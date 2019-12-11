2019-12-11T20:47:20+03:00
Общество

Собянин: «В этом году в Москве около 20 тысяч человек справят новоселье по программе реновации»

Мэр объяснил, зачем нужно сносить в столице старые дома [видео]
Светлана ВОЛКОВА
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По словам мэра, порой нелегко объяснить людям, зачем вообще нужна реновацияПо словам мэра, порой нелегко объяснить людям, зачем вообще нужна реновацияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 11 декабря, в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» мэр Сергей Собянин общается с жителями. Сначала поговорили о недавнем запуске Московских центральных диаметров. В частности, мэр объяснил, когда поменяют старые поезда на МЦД. Москвичей интересовали и новые линии подземного метро. Жители юго-востока столицы спросили о запуске второго участка Некрасовской ветки.

Прозвучал и главный жилищный вопрос – о перспективах реновации.

- Мы подобрали стартовых площадок на 5 миллионов квадратных метров, это говорит о том, что мы запускаем массовую волну, - сказал Собянин. – В этом году около 20 тысяч человек справят новоселье по программе реновации. Еще одна история – общественные слушания проектов территорий. Реальная программа появится, когда будут утверждены эти проекты. Слушания прошли в 50 районах города, остается еще около 30 районов. Это сложный, но очень нужный и важный процесс.

По словам мэра, порой нелегко объяснить людям, зачем вообще нужна реновация.

- Я понимаю все эмоции, но это нужно пройти, другого варианта нет, хрущевки не вечные, - ответил мэр. – Мне жители говорили в районах, когда будет вторая волна реновации после первой программы, которую запускал Лужков. Если бы мы не приняли решение о реновации, дальше огромное количество домов стали бы превращаться в аварийные.

Сергей Собянин отвечает на самые волнующие вопросы горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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