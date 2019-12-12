Погода в Москве на 12 декабря 2019 года: небольшой температурный минус

СЕГОДНЯ 07:26 2019-12-12T07:26:33+03:00

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Погода в Москве на 12 декабря 2019 года будет облачной с прояснениями. По городу преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем немного уйдет в минус - от -1 до +1 градуса и ночью будет держаться в тех же пределах. Ветер юго-восточного направления разовьет скорость 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 754 миллиметра ртутного столба, передает Гидрометцентр России. Аномалий не наблюдается.

Сайт kp.ru писал, что синоптики спрогнозировали "красный декабрь" во многих регионах России. Температура будет выше нормы на 12-14 градусов. На этой неделе снега в столичном регионе точно ждать не стоит, а выпадет ли он к Новому году, пока неизвестно.

Рекордное тепло добралось даже до Сибири. Там, так же, как и в Москве, установилась плюсовая температура с дождями вместо привычных снегопадов.

ИСТОЧНИК KP.RU