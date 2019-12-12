Станции метро и МЦК украсят к Новому году

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-12T13:41:35+03:00

В московском метро к Новому году появятся праздничные ели Фото: Мария ЛЕНЦ

В преддверии праздника на станциях и вестибюлях появятся поздравительные плакаты

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Станции столичного метро и Московского центрального кольца уже начали украшать к Новому году. В преддверии праздника на входных дверях и на турникетах появятся новогодние стикеры, а в вестибюлях станций и на кассовых зонах разместят более трехсот праздничных плакатов с изображением городского транспорта на заснеженных улицах.

К празднику также украсят информационно-справочные стойки «Живое общение». На торговых павильонах и в переходах появятся еще порядка 600 поздравительных плакатов.

«Атмосферу зимнего праздника помогут создать нарядно украшенные искусственные ели. Двадцать елок разместят на станциях МЦК», — цитирует руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова РИАМО.

Кроме того заместитель мэра добавил, что новогодние елки появятся в вестибюлях всех станций Кольцевой линии метро, а также в вестибюлях станций «Пушкинская», «Боровицкая», «Новокузнецкая», «Кузнецкий мост», «Чистые пруды», «Театральная», «Маяковская», «Арбатская». Все ели будут установлены таким образом, чтобы не мешать проходу пассажиров, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU