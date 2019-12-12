2019-12-12T15:02:15+03:00
Общество

Департамент здравоохранения считает заключение экс-заведующей роддомом №27 слишком строгой мерой

Врач Марина Сармосян арестована по обвинению в халатности
Ксения БОГДАНОВА
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Марина Сармосян. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.Марина Сармосян. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.
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Столичный Департамент здравоохранения назвал арест бывшего главврача московского роддома №27 Марины Сармосян слишком суровой мерой. В заявлении, опубликованном 12 декабря на сайте ведомства, подчеркивается: заключение Сармосян стало для медицинской общественности настоящим шоком. По мнению Депздрава, женщина-врач вряд ли стала бы скрываться от следствия, и в данном случае можно было бы ограничиться домашним арестом или подпиской о невыезде.

«Избранная судом в отношении Сармосян М.А. самая строгая мера пресечения в виде заключения ее под стражу стала для медицинской общественности настоящим потрясением, вряд ли врач стала бы скрываться от следствия либо каким-то иным образом препятствовать расследованию, - говорится в заявлении московского Департамента здравоохранения. - В подобной ситуации гораздо более понятным был бы домашний арест или подписка о невыезде, но не помещение Сармосян М.А. под стражу.

Безусловно, Департамент здравоохранения Москвы будет следить за развитием событий по данному уголовному делу. Вместе с тем, виновность каждого конкретного лица в совершении преступления устанавливается исключительно вступившим в законную силу приговором суда».

Бывшая заведующая роддома №27 Марина Сармосян была арестована по обвинению в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Заявление на Сармосян и других сотрудников роддома написали родители, дети которых пострадали во время родов по вине врачей. После проверки Мосгорздрава руководство роддома №27 было уволено в полном составе.

«В ноябре-декабре 2019 года в Департамент поступили обращения пациентов с жалобами на работу родильного дома № 27 «Городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ». Департаментом была проведена внеплановая внутренняя служебная проверка и мероприятия ведомственного контроля, - сообщается в заявлении Департамента здравоохранения. - В результате было выявлено ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заведующей родильного дома Сармосян Мариной Арамаисовной и заведующими всех отделений, что и привело к увеличению количества обращений пациенток и проблемам в организации работы лечебного учреждения. По итогам руководство роддома заменено в полном составе. Департамент здравоохранения Москвы заявляет, что не связывает увольнение Сармосян М.А. с возбуждением и расследованием уголовного дела о халатности, а тем более с состоявшимся арестом бывшей заведующей».

После ареста Марина Сармосян была помещена в следственный женский изолятор. Экс-глава роддома сидит в камере на 14 человек, это так называемая карантинная камера, куда арестованных первоначально помещают на срок до 10 суток. Вместе с Мариной Сармосян в камере содержатся женщины, арестованные за кражи, торговлю наркотиками и экономические преступления.

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