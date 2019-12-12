В Подмосковье мужчина получил 18 лет тюрьмы за убийство пенсионеров из-за лотка черники

СЕГОДНЯ 19:29 2019-12-12T19:29:00+03:00

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Мособлсуд приговорил 57-летнего жителя поселка Белоомут к 18 годам тюрьмы за двойное убийство. Мужчина жестоко расправился с супругами-пенсионерами из-за лотка черники.

Как удалось выяснить следователям, все произошло летом 2018 года. Во дворе частного дома были найдены окровавленные трупы бывшего директора Люблинского литейно-механического завода и его жены. 81-летний мужчина и 80-летняя женщина погибли от многочисленных ножевых ранений, эксперты насчитали на телах более 50 ударов.

Дочь погибших сообщила, что пропал телефон матери, по нему-то и смогли выйти на след убийцы. Мобильный удалось засечь в соседнем доме. Там в одной из квартир жила пенсионерка вместе с сыном-инвалидом III группы.

Когда силовики пришли с проверкой, мужчина уверял, что аппарат нашел и решил подарить его матери. Версия зашла в тупик, ведь подозреваемый и правда мог найти телефон, но тут эксперты вспомнили, что у забора, рядом с домом погибших, остались следы рвоты. Это дало основание полагать, что кровавую расправу кто-то видел и не смог справиться с естественными позывами.

Так и вышло, один из местных мужчин, злоупотребляющий алкоголем, признался, что стал свидетелем убийства и его стошнило от ужаса.

В тот день он вместе с 57-летним подозреваемым употреблял алкоголь. Когда спиртное закончилось, убийца вспомнил, что недавно отдал в долг пенсионерам лоток черники. У пожилого мужчины не оказалось при себе денег, и он попросил прийти за расчетом в другой раз.

Решив, что самое удачное время вернуть долг, подгулявшие мужчины отправились к жертве.

- Пенсионер отказался отдавать деньги пьяным и это вызвало гнев убийцы. С собой у него был нож, и он начал наносить им удары по телу мужчины. Сначала погиб хозяин дома, в следом и его супруга. Вина убийцы была доказана и суд назначил ему наказание, которое он будет отбывать в колонии строгого режима, - рассказала mk.ru старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

ИСТОЧНИК KP.RU