Более 10 млн пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-13T13:08:24+03:00

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С момента запуска первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД) новым транспортом воспользовались более 10 миллионов пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МЦД.

«МЦД перевезли уже более 10 миллионов человек. Около 550 тысяч человек в сутки пользуются диаметрами. Мы ожидали достигнуть такого результата только через пару месяцев, но, как уже видим, спрос постоянно растет», – цитирует сообщение РИАМО.

Примечательно, что пассажиропоток на Московских центральных диаметрах остается высоким даже несмотря на то, что бесплатный режим проезда уже завершился. Сейчас оплатить проезд на МЦД можно картой «Тройка». Также пассажирам диаметров доступна бесплатная пересадка на метро или МЦК в течение девяносто минут. Для этого проездной на МЦД необходимо приложить к валидатору не только на входе, но и на выходе.

Напомним, движение по маршрутам МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили 21 ноября, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU