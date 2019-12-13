Стали известны подробности отравления малыша наркотиками в Москве

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-13T17:11:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности отравления трехлетнего мальчика наркотическим средством. Ребенок попал в больницу с подозрением на менингит, но во время анализов оказалось, что кроха употребил гашиш.

Сайт mk.ru выяснил подробности случившегося. Наркотик принес домой отец, он купил запрещенный товар через Интернет, часть употребил еще в подъезде, а оставшуюся дозу спрятал на кухне. Мужчина до сих пор не понимает, как малыш мог забраться в верхний шкаф.

Тем не менее, малыш съел находку и начал вести себя странно: то засыпал на ходу, то смеялся без причины. Врачи скорой доставили маленького пациента в больницу и сообщили о случившемся в полицию.

- Больше всего меня возмущает, что полицейские сообщили об этом случае на работу. Они не имели права разглашать конфиденциальную информацию. Меня заставили написать заявление об уходе по собственному желанию, - возмущается родитель.

В семье помимо мальчика подрастает пятилетняя дочка. Оба родителя работают барменами.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что медикам удалось спасти ребенка. Сейчас его состояние стабилизировалось, жизни мальчика ничто не угрожает, кроха чувствует себя намного лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU