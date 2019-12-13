Завершен первый этап строительства высокотехнологичного экотехнопарка «Калуга»
Мэр Москвы Сергей Собянин считает экологическую безопасность главной особенностью экотехнопарка «Калуга». Об этом столичный градоначальник рассказал во время посещения производственной площадки завода. Первый этап строительства высокотехнологичного предприятия по переработке и сортировке мусора завершен, проект реализуется Московским комплексом городского хозяйства.
По словам Сергея Собянина, экологическая безопасность была основной задачей при строительстве завода, и станет главным приоритетом при его эксплуатации.
- Мы завершили создание первого этапа экотехнопарка - одного из самых современных в нашей стране, который соответствует всем санитарным и экологическим требованиям: создана система мусоропереработки, сортировки, которая позволяет максимально все полезные фракции от бытовых отходов отделять и пускать в дальнейшую переработку, - рассказал мэр Москвы.
В экотехнопарке построены современные очистные сооружения. Вода из них выходит такой степени чистоты, что в ней можно разводить живую рыбу. За экологической безопасностью круглосуточно следит система экомониторинга воздуха и земли. Предприятие будет перерабатывать твердые коммунальные отходы IV класса (малоопасные) и V класса (практически неопасные). По словам специалистов, отходы I-III класса опасности на завод поставляться не будут.
Предполагается, что завод будет сортировать 1 млн. тонн мусора в год — это 2,3 - 3,3 тысячи тонн в сутки. Во время сортировки из отходов будет извлекаться все, что можно переработать - черные и цветные металлы, пластик, стекло, бумага и электронный лом. По расчетам экспертов, таких «полезных ископаемых» из мусора можно добывать до 250 тысяч тонн в год.
Остальные отходы, не подлежащие переработке (примерно 750 тысяч тонн в год) будут спрессовываться катками (так из них будет выгоняться воздух) и пересыпаться грунтом, чтобы исключить разложение и образование свалочного газа. Предприятие на 55% оборудовано отечественной техникой, остальные агрегаты привезены из Германии, Австрии и Италии.