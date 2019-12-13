Завершен первый этап строительства высокотехнологичного экотехнопарка «Калуга»

СЕГОДНЯ 21:03 2019-12-13T21:03:14+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин считает экологическую безопасность главной особенностью экотехнопарка «Калуга». Об этом столичный градоначальник рассказал во время посещения производственной площадки завода. Первый этап строительства высокотехнологичного предприятия по переработке и сортировке мусора завершен, проект реализуется Московским комплексом городского хозяйства.

По словам Сергея Собянина, экологическая безопасность была основной задачей при строительстве завода, и станет главным приоритетом при его эксплуатации.

- Мы завершили создание первого этапа экотехнопарка - одного из самых современных в нашей стране, который соответствует всем санитарным и экологическим требованиям: создана система мусоропереработки, сортировки, которая позволяет максимально все полезные фракции от бытовых отходов отделять и пускать в дальнейшую переработку, - рассказал мэр Москвы.

В экотехнопарке построены современные очистные сооружения. Вода из них выходит такой степени чистоты, что в ней можно разводить живую рыбу. За экологической безопасностью круглосуточно следит система экомониторинга воздуха и земли. Предприятие будет перерабатывать твердые коммунальные отходы IV класса (малоопасные) и V класса (практически неопасные). По словам специалистов, отходы I-III класса опасности на завод поставляться не будут.

Предполагается, что завод будет сортировать 1 млн. тонн мусора в год — это 2,3 - 3,3 тысячи тонн в сутки. Во время сортировки из отходов будет извлекаться все, что можно переработать - черные и цветные металлы, пластик, стекло, бумага и электронный лом. По расчетам экспертов, таких «полезных ископаемых» из мусора можно добывать до 250 тысяч тонн в год.

Остальные отходы, не подлежащие переработке (примерно 750 тысяч тонн в год) будут спрессовываться катками (так из них будет выгоняться воздух) и пересыпаться грунтом, чтобы исключить разложение и образование свалочного газа. Предприятие на 55% оборудовано отечественной техникой, остальные агрегаты привезены из Германии, Австрии и Италии.