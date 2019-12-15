2019-12-15T11:31:03+03:00
Общество

В Москве второй день подряд объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Причиной стали сильный ветер и обледенение
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве второй день подряд объявлен «жёлтый» уровень погодной опасностиВ Москве второй день подряд объявлен «жёлтый» уровень погодной опасностиФото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье, 15 декабря, в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, снега и обледенения на дорогах.

Как сообщает Гидрометцентр России, опасность снега и обледенения сохранится в столице до 16 часов понедельника, 16 декабря, а в Московской области – до 10 утра.

Опасность сильного ватера как в области, так и в Москве сохраниться до ночи на вторник, 17 декабря.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» - погода потенциально опасна», — сообщается синоптики.

Напомним, днем ранее 14 декабря Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных явлений до 8 часов утра воскресенья, 15 декабря. В тот же день синоптики предупредили, что жителей европейской России в ближайшее время ждет «совсем не зимняя» погода, что опасно гололедом и обледенением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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