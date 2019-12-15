Спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста в Москве

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-15T15:18:23+03:00

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Московские спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста в центре Москвы. Об этом сообщил источник сайта kp.ru в правоохранительных органах.

С какой целью мужчина забрался за конструкцию, выясняется. Известно, что операция по спасению завершилась в воскресенье, 15 декабря, в 13.30. Сотрудники МЧС использовали автолестницу пожарного подразделения.

В настоящий момент спасенный мужчина находится в одном из столичных отделений полиции. В ближайшее время его отвезут в психиатрическую больницу.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года на арку Крымского моста уже забирались. Молодой человек забрался на самый верх, а потом стал слезать обратно по косой балке. Очевидцы тогда предположили, что причиной опасного поступка мужчины могла стать неразделенная любовь. "Смельчака" тоже сняли с помощью автолестницы.

ИСТОЧНИК KP.RU