2019-12-15T15:18:23+03:00
Происшествия

Спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста в Москве

Операция проводилась при помощи автолестницы пожарного подразделения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Операция по спасению мужчины завершилась успешноОперация по спасению мужчины завершилась успешноФото: предоставлено очевидцем
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Московские спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста в центре Москвы. Об этом сообщил источник сайта kp.ru в правоохранительных органах.

С какой целью мужчина забрался за конструкцию, выясняется. Известно, что операция по спасению завершилась в воскресенье, 15 декабря, в 13.30. Сотрудники МЧС использовали автолестницу пожарного подразделения.

В настоящий момент спасенный мужчина находится в одном из столичных отделений полиции. В ближайшее время его отвезут в психиатрическую больницу.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года на арку Крымского моста уже забирались. Молодой человек забрался на самый верх, а потом стал слезать обратно по косой балке. Очевидцы тогда предположили, что причиной опасного поступка мужчины могла стать неразделенная любовь. "Смельчака" тоже сняли с помощью автолестницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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