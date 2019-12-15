В Домодедово задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в самолете

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-15T16:35:57+03:00

Самолет покинет аэропорт на несколько часов позже запланированного Фото: REUTERS

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Один из пассажиров рейса Москва-Краснодар пригрозил взорвать самолет в столичном аэропорту Домодедово в воскресенье, 15 декабря. Сотрудники полиции задержали мужчину и досмотрели борт.

Никакой гранаты не обнаружено. Сам дебошир оказался пьяным. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Мотивы поступка пассажира устанавливаются. Лайнер должен был отправиться в Краснодар в 13.45 мск, однако из-за инцидента вылет перенесли на 16.00.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году россиянин намеренно солгал о заложенной на борту самолета бомбе после того, как опоздал на посадку. Мужчина надеялся, что лайнер рейса Улан-Удэ - Москва вернется обратно, и он еще сможет занять свое место в салоне, но экстренная посадка состоялась в Красноярске. Лже-минера вскоре задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU