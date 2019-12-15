2019-12-15T18:40:12+03:00
Общество

Новый температурный рекорд будет поставлен в Москве 19 декабря

В столице установится октябрьская погода в 3-8 градусами тепла
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В четверг, 19 декабря, в Москве может быть поставлен новый температурный рекорд. Днем столбики термометров будут держаться в пределах 3-8 градусов тепла.

Такие показатели больше свойственны для второй декады октября, а значит погода отстает от графика на целых два месяца. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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