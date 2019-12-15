Новый температурный рекорд будет поставлен в Москве 19 декабря
В столице установится октябрьская погода в 3-8 градусами тепла
Изменить размер текста:
В четверг, 19 декабря, в Москве может быть поставлен новый температурный рекорд. Днем столбики термометров будут держаться в пределах 3-8 градусов тепла.
Такие показатели больше свойственны для второй декады октября, а значит погода отстает от графика на целых два месяца. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»