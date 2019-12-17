Москвичей познакомят с технологиями будущего на Ассамблее «Здоровая Москва»

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-17T18:06:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Боле 30 экспозиций будут представлены на ежегодной ассамблее «Здоровая Москва», на форуме выступят эксперты мирового уровня. Крупнейшая выставка в сфере здравоохранения и здорового образа жизни пройдет в столице с 16 по 19 января в павильоне №75 ВДНХ. Что москвичи увидят на ней, и какие новинки ждут гостей в этом году, журналистам рассказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

- Примерно 30 экспозиций будет развернуто в ходе этого мероприятия. Это экспозиции, представленные нашими крупнейшими клиниками, - рассказал Алексей Хрипун. - Все новое, самое совершенное и технологичное, что работает в московском здравоохранении, будет представлено.

Ассамблея «Здоровая Москва» пройдет в столице уже в 18-й раз. Ее организатором выступает правительство Москвы и Департамент здравоохранения столицы. Главными направлениями в этом году станут эффективные подходы к организации здравоохранения, развитие превентивной медицины, новые, высокотехнологичные способы лечения онкологических заболеваний, развитие цифровых технологий. Во время выставки москвичи и гости столицы смогут пройти обследование по различным заболеваниям и получить консультации столичных медиков.

Отдельный стенд на выставке посвящен новому этапу цифровизации столичного здравоохранения — старту системы поддержки принятия врачебных решений. Гости Ассамблеи смогут познакомиться с ней поподробнее и узнать, какую пользу она принесет врачам и пациентам в ближайшие годы.

Тематическая зона «Акушерство и гинекология» презентует первую в столице школу отцов «Я – папа!». Она открылась в московском роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова. Здесь представителей сильного пола учат пеленать, кормить и купать новорожденных. На занятия приглашаются все желающие. Одним из самых интересных экспонатов выставки обещает стать современный родильный блок с имитатором беременности для мужчин. Он позволит будущим отцам лучше понять состояние своих половинок и помочь им пройти через беременность и роды.

На стенде «Инфекционная безопасность города Москвы» можно будет пройти экспресс-тест на выявление гепатита С. А на стенде, посвященном работе столичной службы скорой помощи, - попробовать себя в роли диспетчера и узнать, как правильно отвечать на звонки и какие советы давать в экстренной ситуации.

Ассамблея продемонстрирует москвичам технологии будущего и самые современные методики диагностирования и лечения. На выставке будут представлены стенды ведущих городских клиник в области онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, психиатрии, акушерства и гинекологии и многих других направлений.

Посетить выставку могут как специалисты, так и все москвичи и гости столицы, интересующиеся темой здоровья и долголетия. На ассамблее пройдут мастер-классы, лекции и другие мероприятия. Перед гостями выступят специалисты и эксперты мирового уровня.

Ассамблея «Здоровая Москва» проводится в столице с 2001 года, с каждым годом ее масштаб растет. Если в прошлом году в ней приняли участие около 12 тысяч гостей, то в этом году ожидается уже 30 тысяч.