2019-12-19T10:25:36+03:00
Общество

В центре Москвы будет введен особый режим доступа на новогодние праздники

С 31 декабря по 5 января в городе будут работать КПП с обязательным досмотром
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулыОсобый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулыФото: Иван ВИСЛОВ
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На новогодних каникулах в центре Москвы будет действовать особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий. С 31 декабря 2019 года по 5 января 2020-го заработают контрольно-пропускные пункты с обязательной организацией досмотров.

Для координации действий силовых структур и служб города создается Межведомственный оперативный штаб. Всего же планируется задействовать более 40 тысяч человек.

Единое пространство действия особого режима затронет Манежную площадь, Охотный ряд, Театральный проезд, площадь Революции, Красную площадь, а также Тверскую и Моховую улицы.

Расположение основных входных групп:

- ул. Тверская со стороны Пушкинской площади;

- ул. Моховая со стороны ул. Большая Никитская;

- ул. Большая Дмитровка, у выхода из метро;

- пересечение Театрального проезда с ул. Рождественка;

- ул. Никольская;

- ул. Ильинка;

- ул. Москворецкая, у храма Василия Блаженного.

На территорию проведения новогодних мероприятий не допускаются пьяные граждане, люди с оружием и пиротехническими изделиями. Напитки будут изыматься при входе. Свободный проезд личного транспорта к местам празднования также будет запрещен. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее сайт kp.ru писал, как облегчить калорийность праздничных блюд, и какие искусственные елки наиболее безопасны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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