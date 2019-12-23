Движение в центре Москвы начнут ограничивать с 25 декабря

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-23T13:33:21+03:00

К Новому году несколько улиц в центре города сделают пешеходными

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Ограничения для движения транспорта в центре Москвы начнут вводить уже с 25 декабря. Это будет связано с организацией новогодних мероприятий в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«Центр организации дорожного движения призывает водителей быть внимательнее во время поездок в центральную часть города: уже 25 декабря начнут вводить ограничения на парковку в Газетном и Никитском переулках для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество», - цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Кроме того отмечается, что несколько городских улиц сделают пешеходными с 28 декабря по 6 января. В частности, проезд будет перекрыт на участках улиц Тверская, Моховая, Охотныи Ряд, Театральныи проезд. Помимо этого на период праздников полностью для движения транспорта перекроют Малый Гнездниковскии , Леонтьевскии , Газетныи , Никитскии , Глинищевскии и Брюсов переулки.

В ЦОДД рекомендуют водителям заранее ознакомиться со всеми изменениями, чтобы лучше спланировать свой маршрут, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU