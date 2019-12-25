Работника мебельной фабрики в Москве придавило десятками чемоданов

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-25T13:46:56+03:00

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На мебельной фабрике на юго-востоке Москвы обрушились межэтажные перекрытия. Работники цеха складывали чемоданы прямо под крышей, и в какой-то момент деревянные балки просто не выдержали.

Десятки огромных баулов проломили потолок и обрушились прямо на голову мужчине, который находился на первом этаже. Все произошло на территории производственно-складского здания по адресу: ул. Стахановская, д. 22, стр. 1А.

На место тут же были направлены подразделения регионального МЧС. Несколько десятков человек смогли покинуть здание самостоятельно. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Площадь обрушения, согласно данным источника kp.ru в экстренных службах, составила 400 квадратных метров. Руководство фабрики уверяет, что людей под чемоданами не осталось. Спасатели проверяют эту информацию.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее в одной из московских школ рухнул стеклянный пол. Десятилетняя ученица родом из Ганы решила попрыгать на нем и провалилась с пятого на четвертый этаж. Ее доставили в больницу с ушибами и переломом руки.

ИСТОЧНИК KP.RU