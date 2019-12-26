Пассажиропоток на МЦД вырос на 13 процентов

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-26T13:36:38+03:00

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Напомним, движение по Белорусско-Савеловской и Курско-Рижской линиям Московских центральных диаметров стартовало 21 ноября. Событие было ожидаемым. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. 26 декабря заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с момента запуска маршрутами МЦД воспользовались 15,5 млн пассажиров.

«Это почти на 13% больше того пассажиропотока, который был до ввода диаметров. Могу сказать, что, если на всем московском направлении Московской железной дороги рост пассажиропотока составляет 0,2%-0,3%, 13%-й рост - огромная цифра, - отметил Максим Ликсутов. - Все вопросы, которые касаются графика, составности поездов, на сегодняшний день решены коллегами из Центральной пригородной пассажирской компании и РЖД. Но у нас идет постоянная работа, связанная с тем, чтобы повышать качество перевозки наших пассажиров».

Запуск МЦД позволил решить массу транспортных проблем в ближнем Подмосковье. Так, сейчас для жителей Одинцово, деревни Сколково и многих других населенных пунктов и станций появилась дополнительная возможность доехать в аэропорт Шереметьево по прямому маршруту. Количество пассажиров от начала работы такого сервиса на МЦД-1 увеличилось почти в четыре раза, и количество постоянно растет.

Обратим внимание, что на МЦД-1 на маршруте «Одинцово - Окружная» курсируют в режиме МЦД и по тарифам МЦД поезда «Аэроэкспресс» (они следуют со всеми остановками, кроме станции Тимирязевская). Чтобы уехать в аэропорт Шереметьево, необходимо купить билет аэроэкспресса в кассах «Аэроэкспресс» и ЦППК, а также через приложение и сайт «Аэроэкспресс», либо приложив карту «Тройка» на выходе со станции в аэропорту Шереметьево

Запуск двух линий МЦД (в ближайшие годы планируется открыть еще три) позволил пассажиром из Москвы и области сэкономили более 100 млн рублей. В первую очередь это за счёт бесплатной пересадки в метро и отсутствия зональности при пригородных перевозках на железной дороге. По словам Максима Ликсутова, такое тарифное решение позволило также на 20 станциях метро снизить пассажиропоток на 10%.

«За счет того, что пассажиры из Московской области и Москвы начали ехать дальше, чем это было обычно, когда они выходили, чтобы пересесть на ближайшую станцию метро. Такие станции как Фили и Окружная сегодня не так загружены, как до МЦД»,- пояснил заместитель мэра.

Российский университет транспорта с 2015 года при поддержке правительства Москвы ведет исследования развития центрального транспортного узла. Проекту МЦД предшествовала большая научная работа.

«Мы проводили анализ международного опыта подобных систем, моделировали пассажиропотоки, - говорит директор научно-образовательного центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта (МИИТ) Олег Покусаев. - Для нас, как для университета, это тоже большой шаг в развитии. Мы смотрим на железную дорогу как на наземное метро с четкими интервалами движения, определенной ритмичностью, единой тарифной системой — все это является новым для отечественной практики работы железнодорожного транспорта в городской среде.

Отметим, что в новогоднюю ночь график движения по линиям Московских центральных диаметров продлят на час.

«Последние поезда отправятся в 2.30, а полностью движение по МЦД завершится около 4 утра», - резюмировал исполнительный директор компании «Центральная ППК» Иван Конев.