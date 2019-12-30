Для москвичей на ВДНХ подготовили праздничную программу

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-30T11:51:48+03:00

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В новогодние каникулы москвичей и гостей столицы на ВДНХ ждет насыщенная праздничная программа. Посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, эстафетах и конкурсах, покататься на коньках, научиться играть в керлинг и освоить элементы фигурного катания. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

«С 1 по 8 января тут будут проводиться мастер-классы и новогодние представления, эстафеты и конкурсы. Поклонников активного отдыха приглашаем на каток, в детский сноуборд-парк, на площадку для керлинга и тюбинговую горку», — цитирует Сергунину РИАМО.

Уже в первый день нового года на ВДНХ пройдут развлекательные мероприятия. Посетители смогут попасть на каток или посетить спортивную зарядку. 2 января здесь пройдет мастер-класс по фигурному катанию.

3, 5 и 7 января на площадке перед павильоном №57 будут проходить веселые старты, в которых смогут принять участие как дети, так и взрослые. А 2, 3, 5 и 7 января профессиональных художник проведет мастер-класс по росписи коньков, пишет Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Кроме того на ВДНХ состоится фестиваль скандинавской ходьбы, турнир по керлингу и рождественские ярмарки.

Ранее сайт kp.ru, что на ВДНХ будет организована праздничная вечеринка в честь Нового года. В ночь с 31 декабря на 1 января всех посетителей ждут концерты, карнавальные шествия и праздничные выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU