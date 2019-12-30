По местам съемок фильма "Вторжение" вместе с Бондарчуком: MAPS.ME представил новый маршрут

СЕГОДНЯ 20:19 2019-12-30T20:19:01+03:00

Пользователям сервиса предложат побывать в поселке, где прятался "пришелец", "разрушенном" районе Москва-Сити и других локациях

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Картографический сервис MAPS.ME представил маршрут по местам съемок нового фантастического фильма Фёдора Бондарчука "Вторжение".

Сайт kp.ru писал, что премьера многообещающей киноленты состоялась в столице на прошлой неделе. На больших экранах ее можно будет посмотреть с 1 января 2020 года. Однако уже сейчас пользователям MAPS.ME предоставляется возможность побывать в реальных местах съемок "Вторжения".

Действия фильма происходят в главном здании МГУ, бизнес-квартале "Арма", в Чертаново, Орликовом переулке и на смотровой площадке на Воробьевых горах. Всего в маршрут вошли десять локаций, к каждой из которых есть авторский комментарий от самого Федора Бондарчука.

Так, например, пользователям предложат посетить живописный поселок Николина гора, где прятался пришелец Хэкон. Это единственная локация, находящаяся за пределами Москвы. Кроме того, в маршрут вошли бизнес-центр Dominion Tower и район "Москва-Сити", которые впервые были разрушены кинематографистами именно для "Вторжения".

Отдельными пунктами станут реки столицы, поскольку вода является одним из ключевых элементов нового фантастического фильма, и все семь высоток, между которым в киноленте лавирует космическая капсула.

Маршрут "Москва режиссера Фёдора Бондарчука" уже доступен для скачивания. Им можно пользоваться даже в режиме офлайн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/751324" frameborder="0"></iframe> Бондарчук извинился перед Собяниным за то, что разрушил Москву.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU