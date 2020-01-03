У 18-летнего москвича прямо на его глазах угнали Rolls-Royce
В первый день нового года в ходе конфликта неизвестный отобрал у 18-летнего москвича элитную машину Rolls-Royce Ghost. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
В Главке рассказали, что вечером 1 января в правоохранительные органы обратился менеджер коммерческой фирмы 2001 года рождения и рассказал об инциденте, который произошел напротив дома 142 по Ярославскому шоссе.
«Он заявил, что (…) неизвестный в ходе конфликта завладел автомобилем Rolls-Royce Ghost, находившимся под его управлением, и на нем скрылся», - приводит ТАСС слова представителя ГУ МВД по Москве
Спустя час заявитель отказался от своего заявления, но спустя три часа вернулся в полицию. На данный момент устанавливается сумма ущерба, московское ГУ МВД проводит проверку.
Напомним, Rolls-Royce Ghost входит список самых дорогих машин в России. На официальном сайте автодилера новые модели этого автомобиля стоят 19 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU