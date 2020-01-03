2020-01-03T20:40:04+03:00
Происшествия

У 18-летнего москвича прямо на его глазах угнали Rolls-Royce

Инцидент произошел в первый день нового года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Rolls-Royce Ghost. Фото: Официальный Дилер Rolls-Royce Motor CarsRolls-Royce Ghost. Фото: Официальный Дилер Rolls-Royce Motor Cars
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В первый день нового года в ходе конфликта неизвестный отобрал у 18-летнего москвича элитную машину Rolls-Royce Ghost. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

В Главке рассказали, что вечером 1 января в правоохранительные органы обратился менеджер коммерческой фирмы 2001 года рождения и рассказал об инциденте, который произошел напротив дома 142 по Ярославскому шоссе.

«Он заявил, что (…) неизвестный в ходе конфликта завладел автомобилем Rolls-Royce Ghost, находившимся под его управлением, и на нем скрылся», - приводит ТАСС слова представителя ГУ МВД по Москве

Спустя час заявитель отказался от своего заявления, но спустя три часа вернулся в полицию. На данный момент устанавливается сумма ущерба, московское ГУ МВД проводит проверку.

Напомним, Rolls-Royce Ghost входит список самых дорогих машин в России. На официальном сайте автодилера новые модели этого автомобиля стоят 19 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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