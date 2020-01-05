Погода в Москве на 5 января 2020 года: вернулась плюсовая температура
Погода в Москве на 5 января 2020 года будет облачной, но без осадков. После небольшого похолодания в столицу вернулась плюсовая температура, и днем в воскресенье столбики термометров поднимутся до -1..+1 градуса.
Ветер западного направления разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Ночью похолодает до -4 градусов и даже выпадет снег. Такая погода сохранится до середины недели. Уже в среду температура вновь уйдет в плюс, и все начнет таять, передает Гидрометцентр России.
Сайт kp.ru писал, что аномальное тепло накрыло не только Москву, но и большую часть страны. Наиболее сильный удар пришелся на Сибирь и западную часть Якутии, где температура воздуха в январе в среднем на 16 градусов выше климатической нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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