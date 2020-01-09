Автобус, маршрутка и две легковушки столкнулись в Москве

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:18:24+03:00

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На востоке Москвы произошла крупная авария. На дороге столкнулись сразу четыре транспортных средства: автобус, маршрутка и два легковых автомобиля.

В данным ГИБДД, автобус врезался в другой пассажирский транспорт и вылетел на встречную полосу. В этот момент мимо двигались два легковых авто, оба водителя не успели среагировать на ситуацию и затормозить, в итоге произошло столкновение.

- Все случилось утром 9 января на пересечении улиц Салтыковской и Николая Старостина, - уточняют детали в ведомстве.

Среди пострадавших люди, которые ехали в легковом транспорте. Им оказана необходимая помощь, сообщает телеканал "360".

3 января, в Подмосковье произошла страшная авария, которая унесла жизни четырех женщин. На 43-м километре Большого бетонного кольца в Дмитровском районе столкнулись две иномарки. В одном из авто находились четыре женщины, все они погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU