В Подмосковье мужчина изнасиловал шестилетнюю сестру жены

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:28:03+03:00

Все произошло в тот момент, когда женщина спала

Изменить размер текста: A A

В полицию подмосковного города Долгопрудный обратилась многодетная мать. Женщина сообщила, что зять изнасиловал ее шестилетнюю дочку. В тот же день девочку осмотрели врачи и опросили психологи. Страшные опасения матери полностью подтвердились.

- Установлено, что 29-летний житель Долгопрудного совершил насильственные действия в отношении шестилетней сестры своей жены. В ту ночь девочка осталась ночевать в комнате супругов. Когда жена уснула, мужчина изнасиловал ребенка, - сообщили KP.RU собственные источники в правоохранительных органах.

Только утром девочка рассказала о случившемся своей маме. Сейчас мужчина задержан. Установлено, что нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками. В Подмосковье он приехал из Ленинградской области.

Тем временем психологи опрашивают братьев и сестер пострадавшей девочки. Педофил несколько лет жил в трехкомнатной квартире этой многодетной семьи. Его 29-летняя жена - старший ребенок, а вот младшей девочке, нет еще и четырех лет. Собственных детей у супругов не было.

ИСТОЧНИК KP.RU