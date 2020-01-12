2020-01-12T01:09:43+03:00
Происшествия

В Подольске уже сутки не могут найти 14-летнюю девочку

Полицейские просят сообщить информацию о ней в дежурную часть
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В подмосковном Подольске ищут 14-летнюю Валерию Коровицыну, которая ушла из дома еще 10 января и не вернуласьВ подмосковном Подольске ищут 14-летнюю Валерию Коровицыну, которая ушла из дома еще 10 января и не вернулась
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В подмосковном Подольске ищут 14-летнюю Валерию Коровицыну, которая ушла из дома еще 10 января и не вернулась. Информация о девочке появилась в социальных сетях в группе «УМВД России по г.о. Подольск».

- Полицейские разыскивают Коровицыну Валерию Сергеевну, 2006 года рождения, проживающую на улице Кирова в Подольске, которая 10 января 2020 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, - значится в сообщении.

На вид девочке 13-14 лет, она среднего телосложения и ростом 154 сантиметра. У Валерии есть отличительные приметы - волосы крашеные (баклажанового цвета). Девочка ушла из дома в короткой куртке светло-бежевого цвета, на ней также были светло-синие джинсы, белые кроссовки на высокой подошве (с крупной шнуровкой).

- Всех лиц, располагающих информацией, просим обращаться по телефонам: дежурной части 3 ОП – 8 (496) 757-37-92, а также дежурной части УМВД России по г.о. Подольск – 8 (496) 763-02-63. Или по коротким телефонам: 112 или 02, - значится в группе «УМВД России по г.о. Подольск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Подольске уже сутки не могут найти 14-летнюю девочку
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