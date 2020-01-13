Погода в Москве на 13 января 2020 года: ожидается сильный ветер

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:10:56+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 13 января 2020 года

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Погода в Москве на 13 января 2020 года будет облачной и ветреной. Температура воздуха днем поднимется до +1..+3 градусов, а в ночь на вторник опустится максимум до -1.

На протяжении дня возможны небольшие осадки в виде снега с дождем, а также гололедица - поэтому стоит быть внимательнее на дорогах. Ветер западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Порывы могут составить 12-17 м/с.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, слегка понижено - 742 миллиметра ртутного столба.

В целом на этой неделе температура воздуха будет, преимущественно, плюсовой. Снег все еще возможен, но мокрый.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее на столицу обрушился настоящий снегопад, и это привело жителей города в восторг. Многие из них вышли на улицы, чтобы лепить снежных баб и выкладывали фотографии белоснежного "покрывала" в социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU