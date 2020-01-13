Пять московских музеев изменили дни бесплатного посещения

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:38:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Пять столичных музеев, которые участвуют в городском проекте «Московская музейная неделя», изменили дни бесплатных посещений. Согласно условиям акции каждую третью неделю месяца жители и гости Москвы могут бесплатно посетить музеи и галереи, которые участвуют в проекте.

В начала 2020 года некоторые изменения в расписание внесли пять культурных организаций. Так, в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» день бесплатных посещений решено было перенести с воскресенья на вторник, а в музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» - с воскресенья на среду.

Изменения также произошли в расписаниях в Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева и музее Парка Горького, здесь день бесплатных посещений перенесен с воскресенья на четверг. А в Государственном музее В.В. Маяковского — с пятницы на среду, передает РИАМО.

Напомним, что в сего в рамках проекта «Московская музейная неделя» в городе ежемесячно пускают посетителей бесплатно более 80 культурных учреждений города. Первая неделя проекта в новом году стартует в понедельник, 13 января, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU