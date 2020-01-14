Погода в Москве на 14 января 2020 года: мокрый снег и гололедица

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:14:15+03:00

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 14 января 2020 года

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Синоптики Гидрометцентра России дали прогноз погоды на 14 января 2020 года. В этот вторник небо затянут облака, и лишь иногда будет проглядывать солнце.

Температура воздуха днем останется в пределах 0..+2 градусов, а в ночь на среду опустится, но незначительно - до -2..0. Ветер западного направления разовьет скорость 3-8 метра в секунду.

Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление составляет 751 миллиметр ртутного столба. Об этом сообщается на сайте метеорологического центра.

Крещенских морозов ждать уже стоит. Сайт kp.ru писал, что выпавший на минувшей неделе снег растает уже к выходным. Примерно в воскресенье установится плюсовая температура. Скорее всего, январь 2020 года станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU