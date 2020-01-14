2020-01-14T07:14:15+03:00
Общество

Погода в Москве на 14 января 2020 года: мокрый снег и гололедица

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 14 января 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
К концу недели в Москве растает оставшийся снегК концу недели в Москве растает оставшийся снегФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Синоптики Гидрометцентра России дали прогноз погоды на 14 января 2020 года. В этот вторник небо затянут облака, и лишь иногда будет проглядывать солнце.

Температура воздуха днем останется в пределах 0..+2 градусов, а в ночь на среду опустится, но незначительно - до -2..0. Ветер западного направления разовьет скорость 3-8 метра в секунду.

Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление составляет 751 миллиметр ртутного столба. Об этом сообщается на сайте метеорологического центра.

Крещенских морозов ждать уже стоит. Сайт kp.ru писал, что выпавший на минувшей неделе снег растает уже к выходным. Примерно в воскресенье установится плюсовая температура. Скорее всего, январь 2020 года станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москвичам открыли доступ к электронным медкартам
На Урале появился свой «Диснейленд»
Испанский журналист разбился, выпав из окна в Москве
Тысячи москвичей лишились бесплатной парковки у дома
Погода в Москве на 14 января 2020 года: мокрый снег и гололедица
Пять московских музеев изменили дни бесплатного посещения
Погода в Москве на 13 января 2020 года: ожидается сильный ветер
5 млн туристов посетили Москву во время новогодних каникул
В Подольске уже сутки не могут найти 14-летнюю девочку
В аэропортах Москвы отменены и задержаны около 40 рейсов
Московское "Путешествие в Рождество" признано одной из красивейших праздничных ярмарок Европы
В Москве ввели "желтый" уровень опасности из-за снега
Водителя скорой помощи госпитализировали после ДТП на севере Москве
Теплая погода в Подмосковье продержится до середины января
Девять станций метро откроют в Москве в 2020 году
Погода в Москве на 10 января 2020 года: без снега, но с гололедицей
В Подмосковье мужчина изнасиловал шестилетнюю сестру жены
Вор похитил драгоценности и шубы на 6,7 млн рублей из особняка в Новой Москве
Автобус, маршрутка и две легковушки столкнулись в Москве
Из сейфа в московской квартире украли 12,5 миллиона рублей
Погода в Москве на 9 января 2020 года: мокрый снег, гололед и +2 градуса
В Москве и по области объявлен "желтый" уровень погодной опасности
Погода в Москве на 7 января 2020 года: снег, гололед и небольшой минус
Бороды, парики и мешок подарков: названы необычные находки в метро Москвы в Новый год
Погода в Москве на 5 января 2020 года: вернулась плюсовая температура
У 18-летнего москвича прямо на его глазах угнали Rolls-Royce
Селфи с елками и поездка на каток: 5 дел, которые нужно сделать в метро до конца новогодних каникул
Более 250 Дедов Морозов бесплатно прокатились в новогоднюю ночь на московском метро
Сергей Собянин о рекорде столицы: "Путешествие в Рождество" за два дня посетило 15 млн человек