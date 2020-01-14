2020-01-14T10:43:14+03:00
Общество

Тысячи москвичей лишились бесплатной парковки у дома

Росреестр не успевает обрабатывать заявки на продление разрешений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Проблемы с парковкой в столице начались еще в декабре 2019 годаПроблемы с парковкой в столице начались еще в декабре 2019 годаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Тысячи москвичей вынуждены тратить деньги на парковку у собственных домов, хотя эти места положены им бесплатно. С конца прошлого года фиксируются случаи, при которых продление разрешения занимает несколько недель, хотя должно проводиться не более чем за шесть дней.

Заявка оставляется в МФЦ или на портале mos.ru заблаговременно до окончания срока действия документов. После Администрация Московского парковочного пространства проверяет данные о собственниках квартир через систему межведомственного электронного взаимодействия у Росреестра. Однако в настоящее время наблюдаются серьезные задержки при отправке сведений со стороны ведомства.

"Информация, необходимая для оказания госуслуги, задерживается по 3 тыс. запросов от граждан", - цитирует "Коммерсант" представителя АМПП.

В Росреестре пояснили, что к концу года количество запросов о предоставлении сведений из ЕГРН резко увеличилось. Дополнительную нагрузку создали сайты-двойники, которые используют роботов для формирования запросов. Теперь же проводятся мероприятия по восстановлению работоспособности сервиса.

"Приняты необходимые меры по оказанию муниципальных и государственных услуг организациями Москвы, в том числе по оформлению парковочных разрешений", - добавили в ведомстве.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году в столице заработала онлайн-карта с зонами, где запрещено парковать автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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